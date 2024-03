Bufera Conceicao, durissimo attacco a Arteta: "Ha insultato la mia famiglia"

Cosa ha detto Conceiçao ad Arteta

In conferenza poi, nel post gara, l'allenatore del Porto ha rivelato cosa ha detto ad Arteta: "Durante la partita si è rivolto alla panchina in spagnolo e ha insultato la mia famiglia. Alla fine gli ho detto 'stai attento perché la persona che hai insultato non è più tra noi'. Dovrebbe preoccuparsi di allenare di più e meglio la sua squadra".