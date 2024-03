Champions League, addio palline: come cambierà il sorteggio con il nuovo format

Nuova Champions League, addio alle palline nel sorteggio

Finiranno infatti in 'soffitta' le vecchie palline inserite e poi 'pescate' nelle urne per gli accoppiamenti, decisione resa necessaria dall'allargamento del torneo a 36 squadre. Con il vecchio metodo del sorteggio manuale infatti la procedura risulterebbe troppo macchinosa (servirebbero circa 900 palline e i tempi del sorteggio si allungherebbero oltre le tre ore di durata). Ecco così che entrerà in vigore un sistema 'misto' in cui, dopo una prima selezione manuale, sarà un computer a comporre le varie fasce da 9 squadre ciascuna. Sistema questo che permetterà di sbrigare la pratica in circa mezz'ora (in pratica la stessa durata della procedura attuale).

Ecco come cambierà il format della Champions League

Il cambiamento principale previsto dal nuovo format della Champions League è l'abbandono dell'attuale sistema della fase a gironi (che prevede 32 partecipanti divisi in otto gironi da quattro). Dalla stagione 2024/25, invece, 36 club parteciperanno alla fase campionato della Champions League (ex fase a gironi), dando a quattro squadre in più l'opportunità di giocare contro i più importanti club europei. Questi 36 club parteciperanno a un'unica lega in cui la classifica comprenderà tutte e 36 le squadre. Secondo il nuovo formato, le squadre giocheranno otto partite in questa nuova fase a girone unico (ex fase a gironi). Non giocheranno più due volte contro tre avversari - in casa e in trasferta - ma affronteranno otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. Per determinare le otto diverse avversarie, le squadre saranno inizialmente classificate in quattro fasce. Ciascuna squadra sarà quindi sorteggiata per giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia.