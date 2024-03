Inter, Inzaghi guarda avanti: "Deluso, ma orgoglioso di questa squadra"

"C'è grande delusione per i tifosi e per la società". Simone Inzaghi non nasconde l'amarezza per l'eliminazione ai calci di rigore contro l'Atletico Madrid. "Ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi del nostro percorso Champions. Abbiamo disputato otto gare e non abbiamo mai perso. Probabilmente questa sera avremmo dovuto fare meglio in alcuni momenti chiave. Nei supplementari abbiamo avuto in mano la partita e sbagliato tanto. In queste gare gli errori fanno la differenza. Ho parlato con i miei ragazzi, ho visto la delusione, ma devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto", ha confermato il tecnico nerazzurro.