Chi vincerà la Champions League? La previsione del Supercomputer Opta

Otto squadre per un vincitore ancora incerto. Chi giocherà la finale del 1 giugno a Wembley e, soprattutto, chi alzerà al cielo di Londra la Champions League 2023/24? Nessuna italiana è arrivata ai quarti di finale. Eliminate Lazio, Napoli e Inter. Tra le otto rimaste ci sono diverse certezze e qualche favorita, come il City, campione in carica.