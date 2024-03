Sogno Italia: 10 squadre in Europa nel 2024-25. Ecco come arrivarci

Europa, come arrivare a dieci squadre

Per aggiungere altri due posti dovrebbe accadere che una tra Roma, Atalanta e Milan vincesse l'Europa League senza rientrare nei primi 5 posti del campionato, prospettiva più remota per Pioli (attualmente secondo) ma ancora non da escludere per De Rossi e Gasperini: a quel punto le prime 5 di A più la vincitrice dell'Europa League si qualificherebbero in Champions, la sesta e la vincente della Coppa Italia in Europa League e la settima in Conference; queste 9 squadre potrebbero poi diventare 10 se la Viola finisse fuori dai primi sette posti del campionato ma riuscisse a conquistare la terza coppa europea nella finale del 29 maggio ad Atene. Sogno o prospettiva?