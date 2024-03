Guardiola, sfogo clamoroso: "Il Real ha nove giorni per preparare la partita, nove!"

Pep Guardiola non ci sta e alza la voce. Il tecnico del Manchester City si è scagliato contro il calendario inglese. La sua squadra giocherà sette partite in ventuno giorni e la preoccupazione riguarda soprattutto la sfida di Champions contro il Real Madrid (in programma martedì 9 aprile): “Loro hanno nove giorni per prepararsi, nove! Giocano questo fine settimana e poi non giocheranno più fino alla partita con noi. Noi abbiamo mercoledì l’Aston Villa e sabato il Crystal Palace. La differenza è tanta. Vorrei riflettere e chiedere un giorno in più, ma non c’è alcuna possibilità…”.