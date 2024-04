Quinto posto Champions: la situazione e le insidie per l’Italia

ROMA - Nella nuova Champions c’è un bonus e arriva dal ranking: le federazioni che hanno conquistato più punti in questa stagione, grazie ai risultati delle loro squadre, avranno 5 qualificate anziché 4. L’Italia al momento è in testa e per ottenere il posto extra deve chiudere l’annata restando davanti ad almeno una tra Germania e Inghilterra. Il coefficente funziona così: ogni vittoria porta 2 punti, ogni pareggio 1 e ogni passaggio del turno 1. Il bottino di ogni turno va poi diviso per il numero di squadre del Paese iscritte ai tornei a inizio stagione, nel nostro caso 7 (Napoli, Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina, le ultime 4 ancora in corsa). L’Inghilterra è partita male con Newcastle e United fuori ai gironi di Champions, ma ora sta scalando la classifica, mentre le tedesche puntano tutto sulle 3 squadre ancora “vive”: Bayern e Dortmund in Champions e il Leverkusen in Europa League.