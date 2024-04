Real Madrid-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Si aprono i quarti di finale di Champions League . Al Bernabeu è in programma la sfida tra Real Madrid e Manchester City , valida per i quarti di finale. Una sorta di "finale anticipata", con le due squadre che cercheranno di conquistare un risultato positivo nel match d'andata.

Real Madrid-Manchester City, l'orario

La partita Real Madrid-Manchester City si giocherà allo stadio Bernabeu con calcio d'inizio alle ore 21. La sfida sarà valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in diretta tv

La sfida tra Real Madrid e Manchester City sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in streaming

Il match Real Madrid-Manchester City sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le applicazioni Sky Go, Now Tv e Infinity sui vostri dispositivi mobili: pc, tablet e, ovviamente, smartphone.

La probabile formazione di Ancelotti

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All.: Ancelotti

A disposizione: Kepa, Fran Gonzalez, Lucas Vazquez, Militao, Nacho, Fran Garcia, Modric, Ceballos, Brahim Diaz, Guler, Joselu.

Indisponibili: Courtois, Alaba. Squalificati: -. Diffidati: Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Vinicius.

La probabile formazione di Guardiola

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. All.: Guardiola

A disposizione: Ortega Moreno, Carson, Sergio Gomez, Gvardiol, Kovacic, Matheus Nunes, Susoho, Doku, Julian Alvarez, Bobb.

Indisponibili: Walker, Aké. Squalificati: -. Diffidati: Ruben Dias

Real Madrid-Manchester City, la cronaca

Gara d'andanta dei quarti di finale di Champions League tra due delle formazioni favorite alla vittoria della competizione. Sarà ancora una volta Ancelotti contro Guardiola, con il tecnico italiano che punta a vendicare l'eliminazione della scorsa stagione in semifinale. Quello di questa sera è il primo atto, poi si replicherà in Inghilterra il prossimo 17 aprile.