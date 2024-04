Arsenal-Bayern diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La capolista della Premier League, l' Arsenal , ospita il Bayern Monaco di Tuchel, reduce da due sconfitte di fila in Bundesliga, per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Arsenal-Bayern, l'orario

Arsenal-Bayern Monaco, andata dei quarti di finale di Champions League, si giocherà all'Emirates Stadium con calcio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Arsenal-Bayern in diretta tv

La sfida tra Arsenal e Bayern Monaco sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e su Infinity. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Arsenal-Bayern in streaming

Il match Arsenal-Bayern Monaco sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le applicazioni Sky Go, Now Tv e Infinity sui vostri dispositivi mobili: pc, tablet e, ovviamente, smartphone.

La probabile formazione di Arteta

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Jorginho, Rice; Saka, Odegaard, Jesus; Havertz. A disposizione: Ramsdale, Cedric, Tomiyasu, Zinchenko, Partey, Trossard, Vieira, Elneny, Martinelli, Smith Rowe, Nketiah, Nelson.

Indisponibili: Timber. Squalificati: -. Diffidati: -. Allenatore: Arteta

La probabile formazione di Tuchel

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane. A disposizione: Ulreich, Upamecano, Kim, Guerreiro, Mazraoui, Choupo-Moting; Laimer, Gnabry, Zaragoza, Muller, Tel.

Indisponibili: Boey, Sarr. Squalificati: -. Diffidati: -, Allenatore: Tuchel.

Arsenal-Bayern, la cronaca

Grande attesa per la sfida dell'Emirates Stadium. L'Arsenal è prima in Premier League e sogna di farsi spazio anche in Europa. Il Bayern di Tuchel, che a fine anno lascerà, ha invece rimediato due sconfitte nelle ultime due. Umore contrapposto per le due formazioni, ma in Champions League si azzera tutto, si riparte da zero. Il nuovo direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, è stato chiaro ("l’Arsenal è favorito") ma Arteta fa il galante, da buon padrone di casa: "Sono una grande squadra e io sono un grande ammiratore di Thomas Tuchel".