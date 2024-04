Saviola promuove il nuovo Mondiale per Club: "Mi sarebbe piaciuto giocarlo"

Mondiale per Club 2025, Saviola: "Mi sarebbe piaciuto giocarlo"

Il nuovo Mondiale per Club, fortemente voluto dal presidente della FIFA Gianni Infantino, metterà di fronte le migliori squadre del pianeta, non riservando il torneo soltanto a coloro che vincono le massime competizioni continentali: "Non ho dubbi sul fatto che questo format sia davvero promettente - ha dichiarato Saviola -. Dà ad altri club la possibilità di affrontare i migliori club, il che è il sogno e il desiderio di ogni giocatore. Quindi, penso che sarà un torneo emozionante, un torneo in cui il livello del calcio e dei giocatori sarà molto alto. Ci divertiremo molto. Con questo nuovo format, - ha aggiunto - il torneo è uno dei migliori eventi che il mondo del calcio possa offrire ai tifosi. Ho avuto il privilegio di giocare per alcune squadre che parteciperanno al Mondiale per Club, sarà un piacere e un grande onore assistere alle partite. A proposito: il mondo del calcio sarà entusiasta di quante partite ci saranno. Mi sarebbe piaciuto giocarlo con questo format. Penso che la cosa migliore per aiutare i club sia organizzare questo tipo di eventi, perché in passato poche squadre avevano la possibilità di essere coinvolte. Il più delle volte si sapeva già chi avrebbe partecipato, mentre questo format dà la possibilità a tutti i club di competere con i migliori", ha concluso Saviola.