Arsenal-Bayern e l'incredibile rigore non fischiato. Tuchel: "L'arbitro mi ha detto..."

Arsenal-Bayern, cosa è successo? Tuchel è una furia

Nel momento della battuta di una rimessa dal fondo, Raya ha passato la palla a Gabriel, mettendo in gioco la sfera. A quel punto, il difensore brasiliano ha fermato inspiegabilmente la palla con le mani per poi ripassarla al portiere, commettendo una infrazione punibile con un calcio di rigore. L'arbitro ha deciso di non assegnare la massima punizione, nonostante le proteste dei calciatori del Bayern, soprattutto di Kane. Nel post gara, Tuchel ha commentato con grande rabbia l'episodio: “La palla era del portiere, l’arbitro ha fischiato per dare il via all'azione e Raya l'ha passata al difensore centrale. Che l'ha toccata con le mani pensando non fosse in gioco, invece lo era. Lo ha ammesso anche l'arbitro, e quello era dunque fallo di mano. Siamo rimasti frustrati e arrabbiati. Gli ho segnalato l’episodio, mi ha detto di averlo visto ma che non avrebbe mai dato un rigore del genere in un quarto di finale di Champions League. Non ha avuto il coraggio di assegnare rigore per una situazione così imbarazzante”.