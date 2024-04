Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-1: Simeone vince grazie a De Paul e Lino

L'Atletico Madrid vince grazie a De Paul e Lino, Haller tiene in vita il Borussia

Partenza sprint dell'Atletico Madrid di Simeone, che approfitta di una difesa del Borussia piuttosto indisciplinata. Dopo meno di due minuti, Alvaro Morata ha sul destro la palla del possibile 1-0, ma viene fermato da un generoso Adeyemi. Il vantaggio dei Colchoneros è già nell'aria e al 5' il Dortmund combina la frittata sull'asse Kobel-Maatsen, con il terzino sinistro che regala la sfera a De Paul in fase di impostazione, consentendo al centrocampista argentino di presentarsi a tu per tu con l'estremo difensore giallonero. Interno destro e gol, Atleti in vantaggio. Passano pochi secondi e Kobel si riscatta con una super parata sul meraviglioso colpo di tacco di Witsel, grande ex della serata. Non è finita qui, perché il Borussia continua a farsi del male da solo: Hummels e Schlotterbeck si scontrano su una comoda rimessa laterale battuta dall'Atletico, permettendo a Griezmann di servire con un dolcissimo lob Samuel Lino, freddissimo dinanzi all'incolpevole Kobel. Nella ripresa, la gara appare in discesa per i padroni di casa, che si complicano la vita nel finale. L'imbucata di Brandt per Haller vale il definitivo 2-1 del Metropolitano, con i gialloneri che trovano nuova linfa grazie ai cambi di Terzic e tengono aperto il discorso qualificazione.