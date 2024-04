Sei italiane in Champions, l'incredibile combinazione è possibile: ecco come

Potremmo beffare questo mondo che deride il declino della Serie A, e pure gli extraterrestri che martedì sera sono atterrati sul Bernabeu facendoci sentire per una notte davvero piccoli al cospetto di tanta grandezza. Eppure, mentre inglesi, spagnole e tedesche si specchiano nella bellezza di certe partite come Real-City o Arsenal-Bayern, noi potremmo già essere andati in fuga per ottenere la quinta squadra nella prossima edizione della Champions. E non accontentarci nemmeno di questo dono così prezioso, spostando l’asticella dell’ambizione ancora più avanti: perché oltre i 5 club c’è la prospettiva di qualificarne 6 nel caso in cui una tra Roma e Atalanta dovesse conquistare l’Europa League senza piazzarsi nei primi cinque posti del campionato. Questione di ranking che, piaccia o meno alla vecchia nobiltà continentale, stiamo dominando. Italian style.



I punti e la situazione ranking

Il bonus del “+1” scatta per le prime due federazioni che raggiungono i migliori risultati in stagione e al momento se lo giocano Italia, Germania e Inghilterra. Il nostro sistema calcistico sommerso di debiti, litigioso, talvolta fragile e sgangherato, vede il traguardo a un passo: alla luce dei risultati dell’ultima tre giorni europea, a meno di clamorosi scherzi del destino, per la certezza del pass extra potremmo aver soltanto bisogno che la Dea approdi in semifinale di Europa League e che la Fiorentina faccia lo stesso in Conference vincendo la partita di ritorno contro il Plzen entro i 120’. Il coefficiente Uefa assegna 2 punti per ogni vittoria, 1 per ogni pareggio e un ulteriore punto per il passaggio del turno. Considerati i 3 che certamente arriveranno dal confronto tra Roma e Milan, in questo modo ne agguanteremmo altri 4 al nostro sostanzioso bottino (3 al Franchi e 1 a Bergamo). I punti vanno poi sempre divisi per il numero di squadre al via delle coppe all’inizio della stagione, 7 per Italia e Germania e 8 per l’Inghilterra.