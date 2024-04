Champions League, Orsato arbitro di Manchester City-Real Madrid

NYON (Svizzera) - Un’eccellenza italiana per una finale anticipata. L’Uefa ha designato l’arbitro Daniele Orsato per il ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Manchester City e Real Madrid in programma mercoledì sera alle 21.00 all’Etihad Stadium. La partita di andata si è conclusa con il risultato di 3-3, ed è stata definita una tra le più belle della storia della Champions League.