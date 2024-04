Kovacs, il “nemico”. Leadership di Orsato

I quarti sono per tradizione le partite più spettacolari dell’eliminazione diretta di Champions, e di conseguenza risultano molto delicati anche a livello arbitrale. Rosetti decide infatti di schierare al ritorno alcuni pezzi da novanta, compreso Orsato, scelto per quella che è stata unanimemente considerata una “finale anticipata”, tra City-Real. Ma facciamo un passo indietro al match con più polemiche, ovvero Barcellona-PSG. La direzione di Kovacs risulta precisa nelle decisioni più importanti: giusto il rigore per il PSG per il fallo ingenuo di Cancelo su Dembelé, così come è giusto non punire l’intervento di Vitinha (che non fa niente per provocare il contatto, anche se rischia) su Gundogan. Ancora: Donnarumma esce colpendo Lewandowski sulla testa senza prendere il pallone, il fuorigioco toglie le castagne dal fuoco alla squadra arbitrale. Corretta anche l’espulsione di Araùjo (indirizzerà la qualificazione) per un intervento al limite dell’area su Barcola. Il contatto alto (braccio-spalla) è lieve, ma c’è anche un incrocio di gambe, e la dinamica fa propendere più per il fallo che per un contrasto regolare. Ci sono le condizioni per la chiara occasione da gol: giusto il rosso.