Barcellona multato dalla UEFA per insulti razzisti dei tifosi a Parigi

Razzismo, Barcellona multato dalla UEFA dopo gli insulti di Parigi

Dopo le approfondite indagini che hanno seguito Psg-Barcellona del 10 aprile scorso, il club blaugrana è stato multato dalla commissione disciplinare della UEFA con un'ammenda di 25mila euro per comportamenti razzisti dei propri tifosi. A tale provvedimento, si aggiungono altri 7mila euro complessivi per l'utilizzo di fumogeni e fuochi d'artificio e per il danneggiamento dei seggiolini del settore ospiti del Parco dei Principi, dove la squadra allenata da Xavi Hernandez si era imposta per 2-3. Poi, la beffa al ritorno in casa, con Kylian Mbappé letteralmente scatenato dinanzi a coloro che potrebbero essere i rivali della prossima stagione in Liga. Il probabile trasferimento del fuoriclasse francese al Real Madrid è già più di un'idea in terra spagnola.