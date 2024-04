Niente incubo Taylor per la Roma: ecco dove arbitrerà l'inglese

Pericolo scongiurato per i tifosi della Roma. Dopo l'approdo in semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, tra i sostenitori giallorossi era nata la preoccupazione che la sfida venisse diretta da Taylor. L'arbitro inglese, come noto, non è ben visto dai sostenitori capitolini, considerato il turboleto e contestato precedente della finalissima dello scorso anno con il Siviglia.