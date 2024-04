Luis Enrique: "Psg favorito? La conferma che non sapete nulla di calcio!"

Luis Enrique contro la stampa

L'allenatore spangolo, ex Roma, non ha risparmiato un duro affondo alla stampa quando si è parlato del Psg nei termini di squadra favorita per la qualificazione in finale: "Ecco perché dico da tempo che la stampa non sa nulla di calcio. La cosa bella è godersi una partita speciale in un'atmosfera unica in Europa. Qualsiasi risultato diverso dalla qualificazione per la finale sarebbe una delusione per tutte e quattro le squadre ancora in corsa".

La crescita del Psg

La crescita del Paris Saint Germain: "Siamo migliorati in difesa e in attacco, ma possiamo migliorare ulteriormente perché bisogna essere esigenti con sé stessi. Resta tutto da fare. Siamo riusciti a superare i momenti in cui eravamo inferiori, siamo riusciti a rimontare negli ultimi minuti".