Fullkrug punisce il Psg, palo di Mbappé: al Borussia Dortmund la semifinale d'andata

Il record di Fullkrug

Per Niclas Fullkrug un curioso record: a 31 anni, 82 giorni diventa il giocatore più anziano ad aver segnato un gol in una semifinale Champions League nella sua stagione d'esordio dai tempi di Gianluca Vialli nel 95/96 (a segno in Juve-Nantes a 31 anni e 283 giorni).

Le parole di Marquinhos

"È difficile giocare qui - spiega l'ex difensore della Roma - Siamo venuti per la vittoria, non ci siamo riusciti. Lo abbiamo già fatto, abbiamo dimostrato che possiamo farcela. In casa può essere uno scenario diverso. Il Parco dei Principi e la nostra tifoseria ci danno speranza per il ritorno, sappiamo che possiamo fare molto meglio".