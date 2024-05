La Germania ha cinque squadre in Champions: la situazione aggiornata

La Germania può sorridere: nella prossima stagione avrà cinque squadre in Champions League . Per la Bundesliga è stata decisiva la vittoria del Borussia Dortmund , conquistata nella semifinale d'andata della massima competizione europea contro il Paris Saint Germain .

La Germania sogna sei squadre in Champions League

Il successo della squadra di Terzic è stato fondamentale perché permette alla Germania di mettere al sicuro il secondo posto nel ranking, così come fatto dall'Italia che ha già conquistato l'aritmetica certezza del quinto slot. Nella prossima Champions League, quindi, ci saranno cinque squadre della Serie A e altrettante della Bundesliga, con quest'ultima che già le ha definite: Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Stoccarda, Lipsia e Borussia Dortmund. Tra l'altro, anche la Germania potrebbe avere una sesta squadra, proprio come sogna l'Italia, in base al risultato del Bayer Leverkusen in Europa League. Se la squadra di Xabi Alonso dovesse conquistare il trofeo, saranno sei le tedesche nella prossima Champions League.