Champions League, Turpin più Taylor: prove di Europei

Per le due semifinali d’andata di Champions, il designatore della Uefa, l’italiano Roberto Rosetti, ha scelto di schierare due arbitri che fanno parte entrambi della rosa dei prossimi Europei. Una scelta che - alla fine dei due match - lo ha premiato, visto che entrambe le partite giocate in Germania (dove si svolgerà la rassegna Continentale) scorrono via senza particolari problemi, a differenza dei Quarti di finale, in cui si era registrata qualche difficoltà in più.



L’osservato speciale era ovviamente l’inglese Taylor, designato per Borussia-PSG, una partita che si è rivelata meno complicata del previsto. Gli unici due episodi dubbi si sono verificati nell’area del Dortmund. Prima quando Marquinhos “pizzica” la scarpa di Maatsen; l’attaccante arriva per primo, il difensore si rende conto appena in tempo del rischio e ritrae la gamba, arrivando forse a “sfiorare” l’avversario solo quando questo ha il piede a terra. Il secondo caso è più complesso: su un cross dalla sinistra, Fullkrug sembra sbilanciato da Nuno Mendes; dal replay si vede però come il portoghese si limiti ad appoggiare le braccia sulla schiena dell’attaccante avversario in maniera furba e intelligente, senza spingerlo. Insomma, fa bene l’arbitro inglese in entrambi i casi a lasciar proseguire il gioco. Convincente dal punto di vista tecnico, Taylor però si lascia per strada qualcosa sul piano disciplinare, non assegnando un giallo evidente ad Hakimi nel secondo tempo.