Rüdiger in macchina a festeggiare per le strade di Madrid: canta e balla con i tifosi

Rüdiger circondato dai tifosi del Real Madrid

L'ex difensore della Roma, dopo aver regalato a Joselu l'assist per il gol del raddoppio, ha festeggiato a lungo in campo la vittoria ed è stato protagonista dei festeggiamenti andati in scena per le vie della città. La sua auto è stata raggiunta dai tifosi del Real Madrid, che continuavano a cantare e a festeggiare: Rüdiger non si è sottratto anzi, per nulla spaventato dal fiume di persone che hanno circondato la sua vittoria, ha iniziato a cantare e ad esultare con i sostenitori spagnoli.