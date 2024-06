Ancelotti diretta dopo Dortmund-Real Madrid: conferenza e interviste di Champions League LIVE

Carlo Ancelotti è pronto a commentare in diretta tv e conferenza stampa Borussia Dortmund-Real Madrid , finale di Champions League andata in scena al Wembley Stadium di Londra : aggiornamenti in tempo reale.

23:41

Vinicius: "C'è tutto di Ancelotti in questa vittoria"

Vinicius a Sky: "C'è tutto di Ancelotti in questa vittoria. Lavoriamo l'uno per l'altro e alla fine vinciamo sempre. Abbiamo vinto da Real Madrid, amo questo club e sono grato a chi mi ha portato qui. Il presidente mi ha acquistato quando ero molto giovane, pagandomi molto caro, ma direi che è stato un buon investimento (ride). Voglio continuare a fare bene per questo club".

23:33

Ancelotti: "Kroos ha lasciato vincendo, non capita a tutti"

Ancelotti: "Kroos lascia vincendo la Champions League, lo hanno fatto in pochi e siamo felici per lui. Stanotte non si dorme".

23:31

Ancelotti: "Sembra un sogno, speriamo di non svegliarci"

Ancelotti a Sky: "È bello, molto bello, non conta il numero delle vittorie ma passare queste serate. Sembra un sogno, speriamo di non svegliarci. Cosa mi ha detto Florentino Perez? Ora pensiamo alla numero sedici. No, scherzi a parte, era molto felice. Con questa vittoria supera Santiago Bernabeu. Ora voglio cantare con i nostri tifosi".

23:24

Festa grande per il Real Madrid a Londra

Festa grande per il Real Madrid a Londra. Ancelotti se la gode: c'è tempo per le interviste post-gara.

23:14

Premiazione in corso

Il Real di un leggendario Carlo Ancelotti ha sofferto ma ha vinto e sta per alzare la Coppa. Ceferin distribuisce le medaglie ai giocatori del club spagnolo.

23:04

Ancelotti, quinta Champions League

Ancelotti conquista la quinta Champions League da allenatore. Grande festa al Wembley Stadium per l'allenatore italiano, il più vincente di sempre nella storia della massima competizione europea.

22:57

Borussia Dortmund-Real Madrid 0-2

Il Real Madrid ha vinto la sua quindicesima Champions League: 2-0 al Borussia Dortmund a Wembley. Decisive, nella ripresa, le reti di Carvajal al 74' e Vinicius all'83'.

Wembley Stadium, Londra, Inghilterra