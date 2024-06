Devastato dalla sconfitta nella finale di Champions: la richiesta alla sua nazionale è inaspettata

Sabtizer, la sconfitta in finale di Champions fa ancora male: la sua richiesta

Un duro colpo per il giocatore austriaco, che dal ritiro della sua nazionale in vista di EURO 2024, ha annunciato di un essere ancora al top dal punto di vista mentale: "Siamo professionisti, ma siamo anche esseri umani Non possiamo nascondere le nostre emozioni. Avevo una gran voglia di vincere la Champions ed è stato difficile per me non riuscirci. Ci ho pensato molto anche nelle notti successive. Ora lo sto accettando e non ci saranno problemi in vista dell'Europeo". Sabitzer, però, in accordo con la squadra, ha deciso di non partecipare alla partita con la Svizzera per poter recuparare al meglio: "Abbiamo deciso con lo staff di non giocare l'amichevole".