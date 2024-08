Champions League, qualificate Young Boys, Salisburgo e Sparta Praga

Young Boys , Salisburgo e Sparta Praga si sono qualificate al girone unico della prossima edizione di Champions League . Fine della corsa per Galatasaray , Dinamo Kyev e Malmo , che scivolano in Europa League .

Confermati i risultati dell'andata

Stoica resistenza svizzera e colpo del ko finale: gli Young Boys hanno difeso col coltello tra i denti il vantaggio per 3-2 maturato al termine della gara di andata e hanno stroncato le residue vellità di passaggio del turno dei i turchi, allenati da Okan Buruk, grazie alla rete messa a segno da Virginius all'88'. Dopo il gol è stato espulso Muslera.

Staccato il pass per essere una delle squadre che prenderanno parte alla massima kermesse continentale per club, rimodulata con l'inedita formula di un vero e proprio campionato, e avanti tutta così come lo Sparta Praga, che partiva da un solido vantaggio esterno di 2-0 contro gli svedesi del Malmo. Risultato bissato. Birmancevic ha sbagliato un rigore al 19', ma Haraslin e Rrahamani hanno chiuso i conti andando a bersaglio rispettivamente all'80' e all'83'.

Il Salisburgo difendeva, invece, contro la Dynamo Kiev, il 2-0 all'Arena Lublin (Polonia). Daghim ha reso ancor più ampio il margine di vantaggio (12'), Vanat ha provato a riaprire i giochi al 29' ma non è bastato.