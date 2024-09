Juve-Psv 3-1, guarda i gol e tutti gli highlights della partita di Champions League VIDEO

Non poteva esserci miglior inizio per la Juventus in questa nuova Champions League. La squadra allenata da Thiago Motta ha sconfitto all'Allianz Stadium il PSV Eindhoven con il punteggio di 3-1. Unico neo di una serata quasi perfetta la distrazione finale che ha permesso agli olandesi di segnare il gol della bandiera in pieno recupero. In gran spolvero il talento bianconero Yildiz che ha avuto il merito di sbloccare il match con un tiro a giro alla Del Piero che ha mandato in estasi i tifosi della Juve. Guarda tutti i gol e gli highlights del match di Champions.