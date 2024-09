Champions League: l'Atletico ribalta il Lipsia, cade il Barcellona

Gol ed emozioni nei posticipi che hanno chiuso la prima giornata della fase campionato di Champions League , manifestazione che in questa stagione vede debuttare un nuovo format: classifica unica a 36 squadre (ognuna delle quali sfiderà otto squadre diverse, quattro in casa e quattro in trasferta) con le prime otto direttamente agli ottavi , mentre quelle piazzate dal 9° al 24° posto si contenderanno ai playoff i restanti otto posti (eliminate tutte le altre).

L'Atletico la spunta al 90': Lipsia ribaltato

Vittoria all'ultimo tuffo per l'Atletico Madrid, che la spunta nel recupero in casa contro il Lipsia. Al Civitas Metropolitano sono i tedeschi a passare subito con Sesko, che di testa insacca a porta vuota in tap-in sulla conclusione di Openda respinta da Oblak (4'). Pronta però la reazione dei 'Colchoneros' che al 26' colpiscono un palo con Correa e due minuti dopo trovano il pareggio: cross di Marcos Llorente e destro al volo vincente di Griezmann per l'1-1. Spinto dai propri tifosi e dal proprio tecnico Simeone, l'Atletico continua ad attaccare per tutta la ripresa e viene premiato al 90' quando Gimenez finalizza di testa su cross di Griezmann e fissa il risultato sul 2-1.

Rosso a Eric Garcia, Barcellona ko in casa del Monaco

Fa rumore poi il ko all'esordio del Barcellona, battuto a Montecarlo dal Monaco. Strada subito in salita per i catalani Flick che già al 10' restano in dieci per il rosso a Eric Garcia, sanzionato per aver fermato Minamino lanciato a rete dopo un'incomprensione con il portiere Ter Stegen che gli aveva passato il pallone. La superiorità numerica viene sfruttata subito dai monegaschi, che passano al 16' con Akliouche. La squadra di casa non si accontenta e prova a chiuderla subito ma lascia spazio a destra per Lamine Yamal, che al 28' va via sul filo del fuorigioco e dopo essere rientrato sul sinistro infila all'angolino la palla riportando il Barcellona sull'1-1. Il Monaco accusa il colpo ma nella ripresa ritrova il coraggio e al 71' infila la difesa catalana con il subentrato Ilenikhen, che segna il gol del definitivo 2-1.

Brest, esordio da sogno: 2-1 allo Sturm Graz

Debutto in Champions League da sogno per il Brest. Protagonista di uno stentato avvio in Ligue 1, la squadra di Eric Roy si trasforma per lo storico appuntamento e all'esordio assoluto batte 2-1 lo Sturm Graz nel match giocato a Guingamp. Francesi avanti con Magnetti (23') ma ripresi prima dell'intervallo dagli austriaci, che sfruttano un'autorete dell'ex fiorentino Fernandes. Nella ripresa però è Sima (56') a trovare la rete del definitivo sorpasso, che regala al Brest una vittoria storica. Nel finale austriaci in dieci per il rosso a Lavalee, espulso all'89' per doppia ammonizione.

Il Bayer Leverkusen cala il poker sul campo del Feyenoord

Inizia con una netta vittoria per 4-0 sul campo del Feyenoord il cammino in Champions League dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Il match in Olanda si è deciso nel primo tempo: doppietta di Wirtz (5' e 36'), rete di Grimaldo (30') e autogol di Wellenreuther prima del riposo (44'). Tre punti importanti per la squadra di Xabi Alonso, che anche in Bundesliga aveva ritrovato il successo (4-1 in casa dell'Hoffenheim) dopo la sconfitta interna contro il Lipsia con cui era arrivata alla sosta per le nazionali.

Benfica, colpo a Belgrado: Stella Rossa ko al 'Marakana'

Sorride anche il Benfica che al 'Rajko Mitic Stadium' di Belgrado, meglio noto come 'Marakana', ha superato per 2-1 i padroni di casa della Stella Rossa. Di Akturkoglu (9') e Kocku (29') i sigilli che hanno regalato la vittoria ai portoghesi di Lage, mentre ai serbi non è bastato il guizzo di Milson nel finale (86') per evitare il ko all'esordio in questa fase campionato della nuova Champions League.

