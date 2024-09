Il gesto a sorpresa del portiere dell'Arsenal prima del rigore parato a Retegui

Prima il rigore parato tuffandosi sulla sua destra, poi il guizzo felino per togliere dalla porta la ribattuta di testa a colpo sicuro di Retegui alzandosi e lanciandosi sulla sua sinistra: David Raya è stato decisivo in Atalanta-Arsenal 0-0 , ma con un "aiutino".

Raya, il penalty check e il consulto con Iñaki Caña

Approfittando del lungo penalty check dopo cui l'arbitro Turpin ha valutato come all'interno dell'area di rigore il fallo di Partey su Ederson, il portiere dei Gunners ha lasciato la sua porta, si è avvicinato alla panchina e si è consultato con il preparatore dei portieri, il connazionale Iñaki Caña. Raya è stato con ogni probabilità istruito sul lato dove sarebbe stato preferibile buttarsi: missione compiuta, per sfortuna dell'Atalanta. Una notte Champions da ricordare per l'estremo difensore iberico.