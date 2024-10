Inter-Stella Rossa ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: Buchanan, Barella.

La probabile formazione di Mijolevic

STELLA ROSSA (4-3-3): M.Ilic; Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Ivanic, Elsnik, Krunic; Milson, Duarte, Olayinka. All. Mijolevic.

Indisponibili: nessuno.

Inter-Stella Rossa, la cronaca

L'Inter si è subito ripresa dopo il ko nel derby contro il Milan, vincendo in campionato contro l'Udinese per 3-2 in trasferta e soprattutto ritrovando le prime reti stagionali del suo capitano e condottiero, Lautaro Martinez. L'obiettivo adesso è la continuità, dopo un inizio di stagione contraddistinto da alti e bassi. L'occasione è delle più ghiotte, con i nerazzurri che contro la Stella Rossa cercano la prima vittoria in Champions League, dopo un ottimo debutto contro il Manchester City. Inter che dovrebbe scendere in campo con vari cambi in formazione: verso la titolarità Zielinski, Arnautovic e Taremi. Dall'altra parte, la Stella Rossa (tra le cui fila gioca anche l'ex milanista Krunic) in questa stagione hanno collezionato in nove giornate di campionato otto vittorie e un solo pareggio, oltre a una sconfitta in Champions League all'esordio contro il Benfica. Mentre i serbi giocheranno per un successo storico, i nerazzurri lo faranno per alzare definitivamente la china.