Aston Villa-Bologna ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: Mings. Squalificati: -.

La probabile formazione di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorpuski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Iling-Junior; Dallinga. All. Italiano.

Indisponibili: Erlic, Aebischer, Ferguson.

Aston Villa-Bologna, la cronaca

Il Bologna è alla ricerca della prima vittoria stagionale in Champions League dopo aver conquistato un punto nelle prime due partite. Un momento non complicato, quello dei rossoblù, soprattutto per tematiche extra-calcistiche considerato quanto accaduto in città negli ultimi giorni in seguito al maltempo. L'Aston Villa, invece, in Champions League attualmente si trova a punteggio pieno, avendo ottenuto due vittorie (entrambe senza subire gol), contro lo Young Boys in trasferta e contro il Bayer Monaco in casa.