Champions League, dove vedere le partite di oggi in tv e streaming

Champions League, dove vedere tutte le partite della terza giornata in diretta tv e streaming

Come già ampiamente annunciato all'alba della stagione sportiva 2024/25, Sky ha acquisito i diritti in esclusiva di 185 delle 203 partite di UEFA Champions League e di tutte le gare di Europa League e Conference League, per il prossimo triennio. In occasione della terza giornata della League Phase, ci sarà la possibilità di assistere a Barcellona-Bayern Monaco in diretta tv in chiaro su TV8, a partire dalle ore 20:20 di mercoledì. Nella medesima serata, spazio all'Inter di Simone Inzaghi, impegnata a Berna contro i padroni di casa dello Young Boys. La partita sarà visibile in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video, la cui applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. È possibile attivare l'omonima app nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation e XBox. Tutte le altre gare del terzo turno di Champions verranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport, con "Diretta Gol" sul 251, e live in streaming su Sky Go e Now.

Questo il programma completo della terza giornata di Champions League: