Champions League, primo pareggio per Brest e Leverkusen: 1-1

Proseguono le gare valide per la terza giornata della Champions League . Oltre alle italiane, con l' Atalanta che ha pareggiato contro il Celtic e l' Inter , che lo farà contro lo Young Boys , sono ben sei le partite in programma. Intanto, sono già scese in campo Brest e Bayer Leverkusen , che hanno pareggiato con il risultato di 1-1.

Primo pareggio per Brest e Leverkusen

Sia il Brest che il Bayer Leverkusen si presentavano alla sfida della terza giornata a punteggio pieno. Nelle prime due giornate i francesi hanno battuto Sturm Graz e Salisburgo, mentre i tedeschi il Feyenoord e il Milan. Striscia perfetta interrotta, però, dal pareggio per 1-1. Il gol iniziale, firmato al 24esimo da Florian Wirtz, è stato pareggiato da Lees-Melou al 39esimo. Entrambe le formazioni così salgono a quota 7 punti in classifica, al momento nelle prime otto posizioni che valgono la qualificazione agli ottavi.

Champions League, le partite delle serata di mercoledì 23 ottobre

Oltre all'Inter, alle 21 saranno ben sei le partite in programma in questa Champions League. Occhi puntati su Barcellona, con Flick che affronterà il suo passato: il Bayern Monaco. All'Etihad il Manchester City se la dovrà vedere contro lo Sparta Praga, mentre il Liverpool sarà in scena in trasferta a Lipsia. Il Benfica ospiterà il Feyenoord, il Salisburgo vorrà riprendersi dalla sconfitta per 0-4 contro il Brest ospitando la Dinamo Zagabria. Al Metropolitano, l'Atletico Madrid sfiderà il Lilla, che nell'ultimo turno ha ottenuto i tre punti contro il Real Madrid.