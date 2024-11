Lilla, Genesio avverte la Juve: "Abbiamo già fatto due imprese..."

“Prima della partita con lo Sporting , di quella con il Real e con l'Atletico , potevamo aspettarci uno o tre punti. Oggi ne abbiamo sei. Dobbiamo affrontare ancora la Juve e il Liverpool , ma siamo in fiducia. Non siamo qualificati ma, come ho detto, i risultati che abbiamo conquistato dimostrano che siamo in grado di battere questo tipo di squadre. Ancora una volta, sarà molto difficile”. Così Bruno Genesio , allenatore del Lilla, alla vigilia del match casalingo contro la Juve .

Lilla, dieci indisponibili per il match con la Juve

Il punto sugli indisponibili in vista della gara valida per la quarta giornata di Champions League: “Sono infortunati Samuel Umtiti, Tiago Santos e Nabil Bentaleb. A loro si aggiungono Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson, Rémy Cabella, Thomas Meunier, Ousmane Touré. Ismaily non si è completamente ripreso. Anche André Gomes è infortunato, nonostante non sia in lista UEFA”.

Genesio sulla Juve

La sfida con la Juventus: “Ogni partita di Champions League è diversa, ma c’è un parametro fisso, fondamentale, per arrivare a un risultato ed è l’impegno. Come le squadre italiane, la Juventus è molto ben organizzata, molto difficile da giocare. È importante essere consapevoli di aver già realizzato due imprese in questa competizione. Quindi, giocheremo al massimo la nostra fortuna, abbiamo il nostro pubblico che ci darà la forza. Di fronte c’è un grande club, non dobbiamo dimenticare la sua storia”.