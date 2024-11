Bologna-Monaco ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Il Bologna di Vincenzo Italiano sfida il Monaco di Adi Hutter in occasione della sfida valida per la quarta giornata della "fase campionato" della Super Champions League . Emiliani ancora alla ricerca del primo gol e del primo successo nella massima competizione continentale, dopo aver conquistato un solo punto nei tre confronti con Shakhtar Donetsk, Liverpool e Aston Villa. I monegaschi, dal canto loro, non vogliono smettere di sognare: la squadra del Principato è attualmente a quota 7 nella classifica generale e, ad oggi, sarebbe qualificata direttamente agli ottavi di finale.

Bologna-Monaco, l'orario

Bologna-Monaco andrà in scena oggi, martedì 5 novembre, alle ore 21 allo stadio "Renato Dall'Ara".

Dove vedere Bologna-Monaco in diretta tv

Bologna-Monaco sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 254 di Sky. Per questo evento, non è prevista nessuna diretta tv in chiaro su TV8, Mediaset o Rai.

Dove vedere Bologna-Monaco in streaming

Bologna-Monaco sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e fruibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Il servizio streaming non sarà attivo su DAZN e Amazon Prime Video. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.