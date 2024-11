Bologna, doccia gelata nel finale in Champions: Kehrer regala i 3 punti al Monaco

Terza sconfitta consecutiva e prima al Dall'Ara in Champions League per il Bologna, che è stato battuto 1-0 dal Monaco . Gol decisivo di Kehrer all'86'. Match godibilissimo, con continui ribaltamenti di fronte. Dopo il pari a reti inviolate al debutto contro lo Shakhtar Donetsk e le sconfitte in Inghilterra contro Liverpool e Aston Villa (doppio 2-0), i rossoblù non sono riusciti a tornare a muovere la classifica nella quarta giornata della fase campionato.

Skorupski cala la sarcinesca, gol annullato a Singo

Nel primo tempo Skorupski è stato grande protagonista: ha mandato a schiantarsi sul palo un tiro di Embolo, ha detto "no" ad Akliouche e Golovin, ha parato tutto ciò che c'era da parare. L'unico a bucarlo è stato Singo con un colpo di testa e un fallo: perso dall'arbitro azero Aghayev, recuperato in maniera provvidenziale dal VAR. Il fuorigioco semi-automatico ha, invece, strozzato in gola l'urlo liberatorio di Castro: il tabù del primo gol nella massima competizione europea per gli emiliani continua. Nella ripresa le energie spese hanno inevitabilmente inciso sul grado di pericolosità delle dirimpettaie. Il Bologna ha provato a spingere, ma non ha sfondato. All'86' è arrivata una sponda di testa di Embolo su calcio d'angolo: anticipato Beukema e palla sui piedi di capitan Kehrer, che ha piazzato la zampata risolutiva.