Cubarsí, infortunio shock in Stella Rossa-Barcellona: dieci punti di sutura

Infortunio shock per il giovane Cubarsí , costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 67 di Stella Rossa-Barcellona . Grande spavento per il difensore blaugrana, colpito al volto da un calcio di Uros Spajic , che aveva allungato il piede nel tentativo di prendere la palla. Abbassando la testa, all'altezza della sfera e della gamba dell'avversario, il classe 2007 si è procurato una ferita non indifferente.

Cubarsí, dieci punti di sutura per il difensore del Barcellona: cosa è successo

Dieci punti di sutura e solo tanta paura per Pau Cubarsí, già padrone della retroguardia del Barcellona a 17 anni. Il centrale cresciuto nella Cantera blaugrana, nel corso della sfida con la Stella Rossa di Belgrado, è stato vittima di uno scontro con Uros Spajic a metà secondo tempo, sul parziale di 1-4 per i catalani. A contrasto con il giocatore serbo, il classe 2007 ha avuto la peggio, riportando un taglio molto profondo sul viso, nella zona della mandibola destra. Spajic ammonito e non espulso, trattandosi di un caso di imprudenza e non di negligenza, da regolamento. Cubarsí ha perso molto sangue, attirando sin da subito l'attenzione di compagni e staff medico, ma è in buone condizioni, come testimoniano le immagini pubblicate sui social nel dopo gara. Tre punti sul campo più dieci sul volto per il gioiellino del Barça, che farà di tutto per non saltare la trasferta basca contro la Real Sociedad.