Cosa è successo a Guardiola? La crisi lascia i segni

MANCHESTER (Regno Unito) - Incredibile Pep Guardiola che ieri, dopo il pareggio 3-3 (da 3-0) del suo Manchester City con il Feyenoord, si è presentato ai microfoni delle tv con dei graffi sul volto e in testa: "I graffi? Li ho fatti con le mie dita, con l'unghia. Voglio farmi del male" ha spiegato ai giornalisti in conferenza stampa, in modo sorprendente, l'allenatore spagnolo. Il City, che era in vantaggio per 3-0, si è fatto rimontare sul 3-3 dagli olandesi, che hanno segnato i gol della rimonta negli ultimi 16 minuti del match. La formazione di Guardiola sta videndo un mese terribile, con 5 sconfitte consecutive in gare ufficiali e il bruciante pareggio di ieri con il Feyenoord. Il momento della squadra è evidentemente insopportabile per un perfezionista come l'allenatore spagnolo, che si trova in grande difficoltà, nonstante il recente prolungamento di contratto con il City fino al 2027.