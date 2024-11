Dove vedere Aston Villa-Juve in tv? Prime, DAZN o Sky e orario

Serata importante per la Juventus di Thiago Motta , chiamata ad affrontare la delicata trasferta di Birmingham , dove affronterà un avversario ostico come l' Aston Villa di Unai Emery . Quinta giornata della fase campionato della Champions League , che finora ha visto i bianconeri collezionare 7 punti , a fronte di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli inglesi, invece, hanno perso la loro imbattibilità europea proprio nell'ultimo turno, cadendo a sorpresa in casa del Club Brugge.

Aston Villa-Juve, l'orario

Aston Villa-Juve andrà in scena oggi, mercoledì 27 novembre, alle ore 21 al Villa Park di Birmingham.

Dove vedere Aston Villa-Juve in diretta tv

Aston Villa-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video, piattaforma che ha acquisito i diritti televisivi di 18 partite di Champions League, con una squadra italiana protagonista. Nella League Phase, sceglie il top match del mercoledì. Per i nuovi abbonati, il primo mese è gratis, poi scatterà automaticamente il rinnovo annuale, a 49.90€, o mensile, a 4.99€. L'app di Amazon Prime Video è disponibile anche nell'apposita sezione della Home di SkyQ, attraverso cui sarà possibile assistere comodamente all'incontro in diretta tv.

Dove vedere Aston Villa-Juve in streaming

Aston Villa-Juve sarà visibile live in streaming solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e fruibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Non sarà attivo il servizio streaming su Sky Go e Now. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.