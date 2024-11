Liverpool-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Liverpool-Real Madrid, l'orario

Liverpool-Real Madrid andrà in scena oggi, mercoledì 27 novembre, alle ore 21 ad Anfield Road.

Dove vedere Liverpool-Real Madrid in diretta tv

Liverpool-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su TV8, sul digitale terrestre.

Dove vedere Liverpool-Real Madrid in streaming

Liverpool-Real Madrid sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e gratis su TV8.it. Le applicazioni mobili di riferimento sono scaricabili gratuitamente su smartphone e tablet, e fruibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Per qunato concerne il portale ufficiale di TV8, basterà accedere alla sezione eventi in diretta e godersi lo spettacolo di Anfield. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.