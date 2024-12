Dove vedere Juve-Manchester City in tv? Prime, DAZN o Sky e orario

Serata importante all'Allianz Stadium di Torino, teatro della super sfida tra la Juventus di Thiago Motta e il Manchester City di Pep Guardiola , protagoniste della sfida valida per la sesta giornata della fase campionato della Champions League . Due squadre che non vivono momenti particolarmente positivi, con i bianconeri reduci dal pareggio in rimonta contro il Bologna e dal precedente 1-1 di Lecce, che hanno rallentato ulteriormente la rincorsa alle primissime posizioni. È crisi, invece, per Haaland e compagni: una sola vittoria nelle ultime nove partite, tra Premier League e coppe. In Champions, a Juve e Manchester City, serve una vittoria per alimentare le ultime speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Juve-Manchester City, l'orario

Juve-Manchester City andrà in scena oggi, mercoledì 11 dicembre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Manchester City in diretta tv

Juve-Manchester City sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. Sarà possibile assistere al match in tv attivando l'app di Prime Video su una comune smart tv o nell'apposita sezione della Home di SkyQ, per tutti gli abbonati che possono usufruire di tale servizio. Su Amazon, per i nuovi abbonati il primo mese è gratis. Al termine dei 30 giorni, scatterà un abbonamento mensile, a 4.99€, o annuale, a 49.90€.

Dove vedere Juve-Manchester City in streaming

Juve-Manchester City sarà visibile live in streaming solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Il servizio streaming non sarà attivo su Sky Go e Now. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.