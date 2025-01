Atalanta-Sturm Graz: dove vederla in tv, orario e formazioni

Atalanta-Sturm Graz, la cronaca

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si presenta a questa sfida con 11 punti all'attivo dopo le prime sei apparizioni in Champions League, che hanno confermato la bontà del lavoro dello staff tecnico nerazzurro e la crescita dell'organico bergamasco, trascinato dai gol di Mateo Retegui e dalle qualità del tandem Lookman-De Ketelaere. Non sarà disponibile l'acciaccato Zaniolo, mentre avrà sicuramente una chance il giovane Palestra, che si è fatto già apprezzare in Coppa Italia contro il Cesena. Per la Dea, l'opportunità di staccare il pass per i playoff della massima competizione continentale e alimentare le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale. Un obiettivo difficile da raggiungere, ma non impossibile. Di fronte, peraltro, c'è uno Sturm Graz che ha vinto solo una partita in questa fase del torneo, perdendo gli altri cinque confronti.