Il Bologna ribalta il Borussia Dortmund, arriva il primo successo in Champions League

BOLOGNA - Cuore Bologna. La squadra di Italiano conquista la prima vittoria in Champions League battendo in rimonta il Borussia Dortmund. Il successo è meritato, il verdetto del campo premia la formazione rossoblù. Il Borussia Dortmund trova il vantaggio grazie a un calcio di rigore realizzato da Giurassy e assegnato per un fallo commesso da Holm sugli sviluppi di un corner; il difensore pizzica la maglia dell’avversario, la decisione dell’arbitro appare eccessiva: il centravanti fa lo scavetto e calcia centralmente, Skorupski in extremis cerca di intervenire senza successo. Il Bologna replica immediatamente: Ndoye viene steso in area, ma l’arbitro Gozubuyuk, pur richiamato dal Var, non assegna il rigore tra le veementi proteste dei rossoblù. La decisione innesca una reazione nevrotica, la squadra di Italiano inizia ad attaccare a testa bassa; Ferguson gira a rete trovando la deviazione in extremis di un difensore, poco dopo il portiere Kobel compie un intervento prodigioso sulla girata di Orsolini. I tedeschi sono alle corde, gli emiliani attaccano in maniera vigorosa, ma perdono Orsolini per un problema muscolare: salterà la sfida con l'Empoli.