Psg-Manchester City, dove vederla in tv e probabili formazioni

Posta in palio altissima al "Parco dei Principi", dove si affrontano il Psg di Luis Enrique e il Manchester City di Pep Guardiola, in occasione della settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League . Entrambe le squadre, nonostante il valore dei rispettivi organici, sono a rischio eliminazione . I francesi vantano appena 7 punti dopo le prime sei apparizioni in campo internazionale, uno in meno rispetto ad Haaland e compagni. Una vittoria rimetterebbe tutto in discussione, mentre un pareggio non accontenterebbe nessuna delle due, rinviando ogni verdetto all'ottava ed ultima giornata.

Psg-Manchester City, l'orario

Psg-Manchester City andrà in scena oggi, mercoledì 22 gennaio, alle ore 21 al "Parco dei Principi" di Parigi.

Dove vedere Psg-Manchester City in diretta tv

Psg-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su TV8.

Dove vedere Psg-Manchester City in streaming

Psg-Manchester City sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e gratis sul sito tv8.it. Le applicazioni mobili di Sky Go e Now sono scaricabili su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.