Bologna, più forti dei finalisti di Champions League 

Applausi, solo applausi. Di quelli che travolgono d’amore e d’ammirazione una squadra di calcio quando realizza un’impresa come quella del Bologna, la sua prima vittoria in Champions League. Erano tutti da abbracciare alla fine, avevano battuto, strameritandolo, i finalisti dell’ultima Coppa. Gioco, occasioni, tensione, ritmo, rabbia, personalità, cuore, autorevolezza, fiducia, è stato tutto questo il Bologna che saluterà la Champions a Lisbona , ma solo dopo aver mostrato all’Europa il segno della sua forza e del suo orgoglio. Era iniziata male, con un arbitro a dir poco confuso. Lo avevano fatto venire dall’Olanda per dare un rigore che nemmeno in Italia, terra dei rigorini e dei mezzi rigori, si fischia. Serdar Gözübüyük, l’arbitro di Bologna-Borussia Dortmund, aveva messo i rossoblù nella situazione peggiore con una decisione che aveva lasciato tutti senza parole. Quando poi lo stesso fallo (fallo si fa per dire, sia nel primo che nel secondo caso) è stato commesso nell’area dei tedeschi, il designato da Rosetti ha deciso l’esatto contrario di qualche minuto prima. Sono episodi che càpitano nel calcio e stranamente càpitano più spesso alle squadre che partecipano di rado (per il Bologna è la seconda volta nella sua storia) al banchetto dei grandi club.

Bologna super contro il Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund è la finalista dell’ultima Champions, ce ne siamo accorti nel momento del rigore, non dopo però. Perché dopo il Bologna lo ha messo sotto, ma di brutto. Lo ha schiantato, se l’è proprio mangiato. Il rigore al 14', il tiro pericoloso di Reyna al 17', da quel momento fino al 95' c’è stato solo Bologna, come dicono anche i numeri, 17 tiri a 3 e 40 attacchi a 15. Una squadra vera che Italiano aveva schierato con tutti i titolari, perché doveva essere il saluto del Bologna al Dall’Ara di Champions, perché volevano tutti una vittoria, perché è così che si affronta questa coppa anche quando è chiaro il destino. Bisogna metterci la faccia e il Bologna ce l’ha messa. Davanti alla sua gente, imbandierata di rosso e di blu come nei giorni di festa, ha giocato una partita terribilmente seria, ha attaccato di continuo, ha messo dentro tutte le energie di cui era in possesso, evitando il pensiero della trasferta di Empoli sabato prossimo. Ferguson ha preso il comando assistito da Freuler, Holm e Lykogiannis hanno spinto su tutt’e due le fasce, sovrapponendosi a Ndoye e Orsolini che, prima di uscire per un infortunio muscolare che preoccupa non poco, ha scaraventato un sinistro a fil di palo su cui Kobel ha fatto una prodezza. Il Borussia era costretto a indietreggiare, si vede che la squadra non sta bene. Ha sofferto ancora di più nel secondo tempo, quando Italiano ha dato un’altra spinta alla squadra con Odgaard al posto di Freuler, dimostrando con i fatti quanto ci teneva a questa partita. Con coraggio, personalità e serietà, senza subire il fascino di chi in Champions ha fatto un pezzetto di storia, anzi, cercando di umiliarlo, il Bologna ha insistito, alzando il volume del ritmo e la qualità delle giocate. La sua ripresa è stata mostruosa. Ndoye ha imperversato, Holm ha sovrastato ogni avversario, Ferguson non ha mollato di un centimetro, Odgaard li ha sovrastati e Italiano ha fatto i cambi decisivi. Iling Junior nel primo tempo per Orsolini, Odgaard a inizio ripresa, poi Dallinga. La rimonta è iniziata con l’assist di Odgaard per il gol di Dallinga e si è conclusa col tap-in vincente di Iling-Junior. Una serata fantastica, di quelle che entrano nella storia di un club. L’hanno firmata Vincenzo Italiano e la sua squadra.