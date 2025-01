Champions League, classifica in tempo reale: la situazione di Inter e Milan

ROMA - Con il minimo sforzo Inter e Milan vincono di misura e proseguono la loro corsa in Champions League : 1-0 per entrambe, con i nerazzurri che passano a Praga e i rossoneri che superano il Girona a San Siro.

Un gol val bene la qualificazione

Bastano il gol di Lautaro e di Leao rispettivamente a Inter e Milan per fare un altro passo importante in classifica. Nerazzurri e rossoneri tornano a scavalcare l'Atalanta, la squadra di Inzaghi raggiungendo quota 16 punti insieme all'Arsenal alle spalle del Barcellona, quella di Conceiçao a quota 15 punti, appaiata all'Atletico Madrid.

Decisivo l'ultimo turno

Per capire chi entrerà nelle otto e chi dovrà invece accontentarsi del passaggio del turno, si dovrà attendere l'ultima giornata. in programma la prossima settimana. Eccezion fatta per Il Bologna, già fuori e che chiuderà a Lisbona con lo Sporting, tutte in corsa le altre: impegni casalinghi per l'Inter con il Monaco e la Juventus con il Benfica, mentre il Milan giocherà a Zagabria ospite della Dinamo.

Champions League: la classifica aggiornata