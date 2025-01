Playoff Champions League: data e orario sorteggio, dove vederlo in tv

La fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 è andata in archivio. È ora tempo di playoff . Tutto ciò che c'è da sapere sulla prossima fase della massima competizione europea per club.

Playoff Champions League: data e orario del sorteggio, dove vederlo in tv

Il sorteggio dei playoff di UEFA Champions League 2024/25 si terrà in Svizzera, a Nyon, venerdì 31 gennaio a partire dalle 12 (ora italiana). Sarà possibile seguire il sorteggio in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), oltre che su Sky e Prime Video.

Si entra nella fase a eliminazione diretta. Le squadre che hanno concluso la fase campionato tra il nono e il sedicesimo posto in classifica saranno teste di serie e affronteranno una squadra non testa di serie, classificata dal diciassettesimo al ventiquattresimo posto. Le potenziali avversarie sono predefinite abbinando le loro posizioni finali nella fase campionato.

Esempio: le squadre che hanno chiuso al nono e al decimo posto affronteranno quelle che hanno concluso al ventitreesimo o ventiquattresimo posto; le squadre che si sono classificate all’undicesimo o dodicesimo posto verranno sorteggiate contro quelle classificate al ventunesimo o ventiduesimo posto e così via.

Le otto squadre che supereranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta accederanno agli ottavi di finale.

Come funziona il sorteggio dei Playoff di Champions League

Saranno predisposte otto urne. Le palline contenenti i nomi delle teste di serie e non teste di serie verranno inserite a coppie nelle corrispondenti urne, contrassegnate con la posizione in classifica nella fase campionato.

Il sorteggio inizierà con le squadre non teste di serie, assegnando a ciascuna squadra di una coppia una posizione predeterminata sul tabellone. Si inizierà con le squadre classificate al ventitreesimo e ventiquattresimo posto e si concluderà con quelle al diciassettesimo e diciottesimo posto.

La prima estratta verrà collocata nel posto riservato sul lato argento del tabellone. L’altra squadra verrà collocata nel lato blu. La procedura verrà ripetuta con le altre non teste di serie.

Il sorteggio proseguirà con le teste di serie, iniziando dall’accoppiamento quindicesimo/sedicesimo posto. La procedura è identica a quella sopra descritta per le non teste di serie: la prima squadra estratta verrà collocata sul lato argento del tabellone, la seconda sul lato blu. La procedura verrà ripetuta per i restanti accoppiamenti, terminando con le squadre classificate al nono e decimo posto. In linea di principio, le teste di serie giocheranno il ritorno in casa.