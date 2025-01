Quanto guadagna la Juve con la qualificazione ai playoff di Champions

Quanto ha guadagnato la Juve con la qualificazione in Champions

La Uefa, per il nuovo format della Champions League, ha messo in palio una cifra complessiva pari a 2,5 miliardi di euro, da suddividere con tutte le squadre in base ai risultati sportivi. Di questa cifra, 670 milioni sono stati destinati alle quote di partenza, 853 milioni per il value, che racchiude market pool e ranking storico, e i restanti 914 milioni sono destinati ai risultati sul campo e ai bonus dei passaggi dei turni. Analizzando il caso della Juventus, per la sola qualificazione alla fase a girone unico ha ricevuto 18,62 milioni di euro, come ogni altra squadra della UCL. Per tutte le otto partite della fase a gironi, vengono assegnati dei bonus sui risultati: 2,1 milioni per una vittoria, 700mila euro per un pareggio. La Juventus ha racimolato in totale tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte, compreso l'ultimo ko con il Benfica: dunque, introiti pari a 8,4 milioni di euro.

Juve, i ricavi dalla prima fase della Champions League

Inoltre è previsto un bonus legato alla posizione in classifica. L'importo totale per questa parte degli introiti sarà diviso in 666 quote uguali e il valore iniziale di ogni quota sarà di 275 mila euro. La squadra che arriverà all'ultimo posto riceverà solo una quota, quindi 275mila euro, e una quota verrà aggiunta a ogni posizione andando a salire, quindi la prima classificata riceverà 36 quote. La squadra di Thiago Motta ha chiuso il girone unico al 20esimo posto, quindi riceverà €4.675.000. Infine, oltre ai bonus per la classifica, ogni squadra arrivata nelle prime otto posizioni riceve un bonus di due milioni di euro, mentre le squadre qualificate ai playoff, come la Juventus, un milione. Quindi, sommando tutti i ricavi, la Juventus ha finora guadagnato dalla prima fase della Champions League €31.695.000.