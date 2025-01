Barcellona-Atalanta diretta Champions: segui la partita di oggi LIVE

Barcellona-Atalanta è uno dei big match dell'ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League . I blaugrana di Flick e i nerazzurri di Gasperini si sfidano allo stadio Olimpico Lluis Companys in una partita che promette gol e spettacolo: la Dea va a caccia della qualificazione diretta agli ottavi di finale. Aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

20:42

Cresce l'attesa per Barcellona-Atalanta!

Diciotto minuti al calcio d'inizio di Barcellona-Atalanta. Cresce l'attesa per una delle supersfide dell'ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League.

20:34

Percassi: "Mercato? Pronti a cogliere le occasioni, felici del rientro di Scamacca"

Luca Percassi a Sky: "Per l'Atalanta essere qui è già un grandissimo traguardo. Siamo contenti e orgogliosi di vivere una serata storica. Gasperini ha chiesto rinforzi? Se c'è una buona occasione, che pensiamo sia utile, la coglieremo. A giorni rivedremo tra i convocati Scamacca che per noi è un grande ritorno, un giocatore molto importante, e siamo felici di questo".

20:32

Gasperini a Sky prima di Barcellona-Atalanta

Gasperini a Sky prima di Barcellona-Atalanta: "I ragazzi si sono meritati di essere qui stasera, mi piacerebbe se giocassero una buona partita".

20:30

Champions League, il programma dell'ottava giornata

Champions League, il programma dell'ottava e ultima giornata della fase campionato. TUTTE LE PARTITE DELLA SERTA CHAMPIONS!

20:25

Barcellona-Atalanta, riscaldamento in corso

Il riscaldamento di Barcellona-Atalanta entra nel vivo. Scatta il conto alla rovescia per il calcio d'inizio della sfida tra blaugrana e nerazzurro: calcio d'inizio alle 21.

20:20

Flick e le seconde linee del Barcellona

Barcellona, i giocatori a disposizione di Flick: Inaki Pena, Kochen, Cubarsi, Ferran Torres, Fati, Torre, Fermin Lopez, Casado, Pau Victor, Fort, Gerard Martin.

20:15

Atalanta, i giocatori in panchina con Gasperini

Atalanta, i giocatori a disposizione di Gasperini: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Cuadrado, Zaniolo, Ruggeri, Samardzic, Cassa, Palestra, Scalvini, Brescianini, Vlahovic.

20:10

Lewandowski osservato speciale per l'Atalanta

Trentuno gol nelle ultime ventiquattro partite casalinghe di Champions League: Robert Lewandowski sarà l'osservato speciale numero uno dalla difesa dell'Atalanta. A 36 anni, il centravanti polacco del Barcellona è il giocatore più esperto ad aver segnato in tre gare casalinghe nel torneo.

20:05

Atalanta formato trasferta in Champions League

L'Atalanta è inarrestabile in trasferta nella fase campionato di Champions League che si conclude oggi: tre partite, tre vittorie. Come la capolista Liverpool.

19:57

Barcellona-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Atalanta.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

19:55

Barcellona, in Champions una sola sconfitta nelle ultime otto partite in casa

All'Atalanta serve un'impresa in casa del Barcellona. Il blaugrana hanno perso una sola volta nelle ultime sfide casalinghe in Champions League. Solo il Psg è riuscito a imporsi nell'andata dei quarti di finale della scorsa stagione: 4-1.

19:50

Atalanta, prima volta in gara ufficiale contro il Barcellona

Barcellona-Atalanta è una sfida inedita in un match ufficiale. La Dea è la squadra numero 159 ad affrontare il Barça incrocierà in una competizione europea: un record per i blaugrana.

19:45

Barcellona-Atalanta, alle 21 il calcio d'inizio

Barcellona e Atalanta sono pronte a sfidarsi nell'ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League: alle 21 il calcio d'inizio della sfida tra i blaugrana di Flick e i nerazzurri di Gasperini.

Stadio Olimpico Lluis Companys - Barcellona