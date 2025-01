Milan, le possibili avversarie di Champions League nei playoff

Il Milan prosegue il suo cammino in Champions League. I ragazzi di Sergio Conceiçao, che stasera hanno perso 2-1 in trasferta con la Dinamo Zagabria, hanno chiuso la prima fase al 13° posto con 15 punti, qualificandosi per i playoff del torneo per club più importante in Europa. Il Milan, negli spareggi, affronterà una tra Feyenoord e Juventus, poi, in caso di qualificazione agli ottavi di finale, se la vedrà contro una tra Arsenal e Inter.