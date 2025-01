Juve, le possibili avversarie di Champions League nei playoff

La Juventus continua la sua corsa in Champions League: nonostante la sconfitta casalinga per 2-0 di stasera contro il Benfica (gol di Pavlidis al 17' e Kokcu all'81' con fischi finali dello Stadium), i ragazzi di Thiago Motta si sono qualificati per i playoff del torneo più prestigioso del continente. La Juve ha chiuso la prima fase in 20ª posizione con 12 punti in classifica. In virtù del regolamento della Champions, i bianconeri affronteranno nei playoff una tra Milan e Psv Eindhoven. Poi, in caso di qualificazione, troveranno una tra Arsenal e Inter negli ottavi di finale.